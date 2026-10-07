Кахигао объяснил свои претензии к судейству: если это нечестно, почему бы не высказаться?

"Если я получаю логичный вопрос от журналиста, то постараюсь дать логичный ответ. Каждый имеет свое мнение. Я не так часто это делал. Было два комментария за 21 месяц. Это не так часто", — сказал Кахигао.
При этом спортивный директор подчеркнул, что понимает сложность работы судей и необходимость принимать решения в непростых ситуациях.
Однако это, по его мнению, не должно исключать публичной критики.
"Понимаю, насколько тяжело принимать решения. Если мы видим, что что-то происходит и это является нечестным, то почему бы не высказаться?" — добавил Кахигао.
Источник: "Чемпионат"