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Кахигао объяснил свои претензии к судейству: если это нечестно, почему бы не высказаться?

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао заявил, что не намерен молчать о спорных судейских решениях, если считает происходящее несправедливым.
Фото: Global Look Press
Кахигао объяснил, почему несколько раз публично комментировал работу арбитров после матчей "Спартака". По словам функционера, он лишь отвечал на вопросы журналистов и за 21 месяц высказался на эту тему всего дважды.

"Если я получаю логичный вопрос от журналиста, то постараюсь дать логичный ответ. Каждый имеет свое мнение. Я не так часто это делал. Было два комментария за 21 месяц. Это не так часто", — сказал Кахигао.

При этом спортивный директор подчеркнул, что понимает сложность работы судей и необходимость принимать решения в непростых ситуациях.
Однако это, по его мнению, не должно исключать публичной критики.

"Понимаю, насколько тяжело принимать решения. Если мы видим, что что-то происходит и это является нечестным, то почему бы не высказаться?" — добавил Кахигао.

Источник: "Чемпионат"

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