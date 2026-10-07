"Такой адаптации ни у кого так долго не было". Семшов - об игроке "Зенита"

Игорь Семшов считает, что Фелипе Аугусто слишком долго привыкает к требованиям петербургской команды.

Фото: ФК "Зенит"

- Хотя мы видим, что достаточно легионеров в составе "Зенита" и такой серьёзной адаптации ни у кого так долго не было.