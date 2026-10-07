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"Такой адаптации ни у кого так долго не было". Семшов - об игроке "Зенита"

Игорь Семшов считает, что Фелипе Аугусто слишком долго привыкает к требованиям петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Семшов обратил внимание, что через "Зенит" проходит немало иностранных футболистов, однако настолько продолжительный период адаптации среди них встречается редко.

- Хотя мы видим, что достаточно легионеров в составе "Зенита" и такой серьёзной адаптации ни у кого так долго не было.

Так что тут я бы не стал склонять к тому, при ком приобретался Аугусто, - сказал Семшов "Спорт день за днём".

Аугусто пополнил состав "Зенита" летом 2026 года. Петербургский клуб заплатил за бразильского форварда 15 млн евро. В первых 13 матчах за новую команду нападающий отметился одним голом.

После девяти туров нынешнего чемпионата России "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.

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