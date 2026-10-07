"Такой адаптации ни у кого так долго не было". Семшов - об игроке "Зенита"

- Хотя мы видим, что достаточно легионеров в составе "Зенита" и такой серьёзной адаптации ни у кого так долго не было.
Так что тут я бы не стал склонять к тому, при ком приобретался Аугусто, - сказал Семшов "Спорт день за днём".
Аугусто пополнил состав "Зенита" летом 2026 года. Петербургский клуб заплатил за бразильского форварда 15 млн евро. В первых 13 матчах за новую команду нападающий отметился одним голом.
После девяти туров нынешнего чемпионата России "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.