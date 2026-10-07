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Экс-футболист ЦСКА оценил игру легионера "Зенита": доказал свою состоятельность

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре вингера "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гришина, Педро - креативный игрок, доказавший свою состоятельность.

- Педро — креативный футболист, который доказал свою состоятельность на поле.

Примером тому стала домашняя игра восьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1), в которой Педро вышел во втором тайме и полностью перевернул ход матча, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Педро провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 20-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.

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