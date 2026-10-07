Экс-футболист ЦСКА оценил игру легионера "Зенита": доказал свою состоятельность

- Педро — креативный футболист, который доказал свою состоятельность на поле.
Примером тому стала домашняя игра восьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1), в которой Педро вышел во втором тайме и полностью перевернул ход матча, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Педро провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 20-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.
По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.