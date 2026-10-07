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Кириченко - о начале работы в "Ростове": есть то, что нравится, а есть вещи, которые нужно исправлять

Новый главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко высказался о начале работы.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Кириченко, он доволен отношением футболистов, однако в команде есть вещи, которые нужно исправлять.

- Сейчас нового не так много. Время есть, но его не так много, чтобы резко менять. Ребята требования понимают — они несильно изменятся в ближайшее время.
Есть то, что нравится, а есть вещи, которые нужно исправлять. Я доволен отношением ребят, их профессионализмом. Вопросов никаких нет, - приводит слова Кириченко "Матч ТВ".

Напомним, что Дмитрий Кириченко был назначен на пост главного тренера "Ростова" в сентябре после отставки Джонатана Альбы, занимавшего этот пост с февраля 2025 года. На данный момент испанец продолжает работу в тренерском штабе национальной сборной России.

Кириченко ранее занимал аналогичный пост в "Уфе" и ивановском "Текстильщике", а также был помощником Курбана Бердыева в ряде российских и зарубежных клубов. После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ с 8 набранными очками в своем активе.

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