Черчесов ответил, почему не подписал Дзюбу в "Ахмат"

- Футболистов такого уровня, как Дзюба, нельзя просто взять и пригласить в уже собранную команду. Структура сформирована.
Мы со спортивным директором рассматриваем абсолютно всех, иначе не бывает. Но одно дело — знать, что футболист свободен, другое — понимать, можем ли мы вписать его в наш состав. Четыре нападающих — это уже перебор, - приводит слова Черчесова "СЭ".
Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за тольяттинцев с сентября 2024 года. На данный момент нападающий находится без клуба, ранее он отмечал, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке". Представитель футболиста, Леонид Гольдман, рассказал, что переход Дзюбы в стан красно-белых заблокировал спортивный директор.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны.