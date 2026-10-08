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Черчесов ответил, почему не подписал Дзюбу в "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил, почему не пригласил в команду Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Черчесова, Дзюбу нельзя приглашать в уже собранную команду.

- Футболистов такого уровня, как Дзюба, нельзя просто взять и пригласить в уже собранную команду. Структура сформирована.

Мы со спортивным директором рассматриваем абсолютно всех, иначе не бывает. Но одно дело — знать, что футболист свободен, другое — понимать, можем ли мы вписать его в наш состав. Четыре нападающих — это уже перебор, - приводит слова Черчесова "СЭ".

Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за тольяттинцев с сентября 2024 года. На данный момент нападающий находится без клуба, ранее он отмечал, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке". Представитель футболиста, Леонид Гольдман, рассказал, что переход Дзюбы в стан красно-белых заблокировал спортивный директор.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны.

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