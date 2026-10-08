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Бубнов - о продлении контракта Барко со "Спартаком": выбивал себе новый, потому что мало получал

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал продление контракта Эсекьеля Барко со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Бубнова, Барко не ушел бы из "Спартака" - он хотел выбить новый контракт, потому что мало получал по старому.

- Барко молодец, блин. Никуда бы он не ушёл, он выбивал себе хороший контракт, потому что ему мало платили.

Он его выбил, правильно сделал. И "Спартак" правильно сделал, им деваться некуда было. Надо было просто не затягивать так долго, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Ранее московский "Спартак" объявил о продлении контракта с Эсекьелем Барко до лета 2030 года, полузащитник выступает за клуб с июля 2024 года.

Всего Барко провел за красно-белых во всех турнирах 79 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 результативных передач. Рыночная стоимость 27-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро. Напомним, что по итогам девяти сыгранных туров столичный клуб располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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