Петров - о матче с "Зенитом": весь город ждет этой игры

- Будет хороший матч в эти выходные, весь город ждет этой игры.
Матчи с "Зенитом" всегда интересны — мы хорошо готовы. Ждем этой игры. Настроение в команде хорошее.
Роль дядьки? Могу что-то подсказать молодым игрокам, - приводит слова Петрова "СЭ".
В субботу, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в своем активе.