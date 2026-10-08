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Петров - о матче с "Зенитом": весь город ждет этой игры

Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Петрова, матчи с "Зенитом" всегда интересные, а "Краснодар" хорошо готов к предстоящей встрече.

- Будет хороший матч в эти выходные, весь город ждет этой игры.
Матчи с "Зенитом" всегда интересны — мы хорошо готовы. Ждем этой игры. Настроение в команде хорошее.

Роль дядьки? Могу что-то подсказать молодым игрокам, - приводит слова Петрова "СЭ".

В субботу, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в своем активе.

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