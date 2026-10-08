РПЛ возвращается после самой долгой международной паузы суперматчем «Краснодар» — «Зенит». Превью 10-го тура

«Ростов» — «Акрон»
В прошлом туре ростовчане были разгромлены у себя дома московским «Динамо» (0:3). Это поражение стало четвертым для команды в пяти последних турах, и новое руководство пошло на перестановки. В международную паузу главным тренером южан был назначен Дмитрий Кириченко, а контракт с Альбой был расторгнут.
Тольяттинцы в прошлом туре обыграли дома «Ахмат» (2:0). Эта победа стала первой для подопечных Срджана Благоевича в этом чемпионате. Тем временем беспроигрышная серия красно-черных достигла четырех игр кряду.
Обе команды набрали на данный момент по 8 очков, поэтому это противостояние будет крайне важным с турнирной точки зрения.
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала
Оренбуржцы в прошлом туре сыграли на своем поле вничью с нынешним лидером чемпионской гонки «Краснодаром» (0:0). Команда Ильдара Ахметзянова не знает побед после первого тура, и ее серия насчитывает уже шесть ничьих и два поражения. В общем зачете они идут 11-ми и находятся в опасной близости от зоны стыков.
В прошлом туре махачкалинцы проиграли в родных стенах ЦСКА (1:3). После дерзкого старта подопечные Вадима Евсеева чуть сбавили обороты, уступив в четырех из пяти последних матчей. В активе команды 12 набранных баллов и как итог – седьмое место в таблице.
«Факел» — «Локомотив»
В прошлом туре воронежцы потерпели в гостях минимальное поражение от «Спартака» (0:1) и остаются единственным клубом, не сумевшим еще одержать ни одной победы. Команда по-прежнему идет последней и находится в зоне прямого вылета из РПЛ, но все еще сохраняет веру в Олега Василенко.
Москвичи в прошлом туре поделили дома очки с «Крыльями Советов» (1:1). В копилке «железнодорожников» только одна победа на старте этого чемпионата при 4-х поражениях и таком же количестве ничьих. Таким образом красно-зеленые с 7 заработанными очками продолжают находится в зоне стыковых игр.
«Крылья Советов» — «Спартак»
Самарцы в прошлом туре сыграли на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1). Благодаря этому их беспроигрышная серия составляет уже 5 матчей (две победы, три ничьих). В турнирной таблице коллектив Сергея Булатова занимает 9-ю строчку.
В прошлом туре красно-белые вырвали в компенсированное время победу над «Факелом» (1:0). Это позволило команде Хуана Карседо набрать 19 очков и продолжить погоню за лидером, поднявшись на второе место.
Интересно, что в прошлом сезоне спартаковцы не смогли увезти из Самары ни одного очка.
«Краснодар» — «Зенит»
Матч тура в этот раз пройдет в Краснодаре, где нынешний лидер чемпионата встретится с действующим чемпионом страны.
В прошлом туре краснодарцы не сумели обыграть в гостях «Оренбург» (0:0). Подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью в третьей встрече подряд и позволили преследователям минимально сократить свое отставание.
Петербуржцы в прошлом туре одолели в Калининграде «Балтику» (3:2). Таким образом сине-бело-голубые набрали 18 баллов и располагаются на пятой позиции в РПЛ.
Плотность в топ-5 сейчас настолько велика, что от своего соперника питерцы отстают лишь на три балла. А значит, в случае победы, им удастся нивелировать все преимущество «быков».
«Ахмат» — «Балтика»
Грозненцы в прошлом туре проиграли на выезде «Акрону» (0:2). Это поражение прервало четырехматчевую беспроигрышную серию команды Станислава Черчесова (2 победы и 2 ничьих). По итогам 9 туров чеченский клуб занимает десятое место в чемпионате, заработав 10 очков.
Перед паузой на сборные калининградцы потерпели на своем поле поражение от «Зенита» (2:3). Дружина Андрея Талалаева не выиграла ни одной встречи РПЛ в сентябре, сыграв за это время вничью и дважды уступив. Но есть и хорошая новость – подошла к конца 4-матчевая дисквалификация главного тренера, который сможет вновь вернуться на бровку.
ЦСКА — «Родина»
В прошлом туре «армейцы» переиграли в гостях махачкалинское «Динамо» (3:1). Тем временем красно-синие являются одной из двух команд, которые еще не познали горечи поражения в этом сезоне РПЛ (5 побед, 4 ничьих).
Дебютант лиги сыграл в прошлом туре вничью на своем поле с «Рубином» (1:1). Во время международной паузы столичная команда попрощалась с главным тренером Хуаном Диасом. По данным прессы, в ближайшее время москвичи объявят о назначении Альбы. А пока в их активе всего 5 добытых очков и предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
«Рубин» — «Динамо»
Казанцы в прошлом туре сыграли на выезде вничью с «Родиной» (1:1). Этот счет преследует подопечных Франка Артиги на протяжении этого сезона. Шесть из девяти туров «рубиновые» завершили именно со счетом 1:1.
Бело-голубые в прошлом туре разгромили в гостях «Ростов» (3:0). Эта победа стала для них пятой подряд. Благодаря такому отрезку команда Сандро Шварца долетела до топ-3, несмотря на смазанный старт. И если уж кому-то перерыв в чемпионате мог пойти не на пользу, то лучшего кандидата, пожалуй, и не сыскать.
Фото: РПЛ, ФК "Ростов"