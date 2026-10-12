Мор назвал футболиста, который великолепно сыграл в матче "Краснодар" - "Зенит"

- "Зенит" в принципиальном матче обыграл "Краснодар". Команда доминировала, а игра получилась очень качественной.
Если выделять футболиста, то это Глушенков. Он сыграл великолепно и забил шикарные мячи, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков (дубль) и Александр Соболев, в составе южан - Жоао Батчи и Джон Кордоба.
По итогам десяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. Подопечные Мурада Мусаева располагаются на четвертой строчке с 21 баллом.