Лепёхин отказался называть игру "Краснодара" грязной и указал на проблему "Зенита"

"Зенит" абсолютно доминировал в первом тайме, а в середине второго доминировать начал уже "Краснодар". Зенитовцы вели в счёте уверенно, но создали себе проблемы, в концовке еле удержали результат. Списываю это на недонастрой и успокоенность", — заявил Лепёхин.
Специалист подчеркнул, что по уровню исполнителей петербуржцы превосходят остальных участников чемпионата, но не всегда используют свое преимущество. По его словам, если команда избавится от расслабленности, то сможет вновь обеспечивать себе чемпионство задолго до завершения сезона.
Отдельно Лепёхин прокомментировал жесткую манеру игры "Краснодара", которая, по его мнению, характерна для многих иностранных футболистов.
"Не считаю игру футболистов "Краснодара" грязью. Такая манера присуща многим иностранным игрокам, но у нас такое не очень любят. Понятно, что такой специфичный футбол можно называть грязным, но я не хочу так говорить", — отметил бывший защитник.
При этом Лепёхин обратил внимание, что подобный стиль приводит к частым остановкам и сбивает темп встречи. Несмотря на поражение краснодарцев, он не считает, что команда существенно осложнила себе борьбу за чемпионский титул.
"Не скажу, что "Краснодар" усложнил себе задачу выиграть РПЛ. Думаю, борьба продолжается такой же, какой её прогнозировали и раньше. Но борьба за чемпионство обострилась", — заключил Лепёхин.
После десяти туров "Зенит" занимает третье место в РПЛ с 21 очком. "Краснодар" располагается строчкой ниже, имея аналогичное количество баллов.
Источник: "Советский спорт"