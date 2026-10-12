Лепёхин отказался называть игру "Краснодара" грязной и указал на проблему "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

"Не считаю игру футболистов "Краснодара" грязью. Такая манера присуща многим иностранным игрокам, но у нас такое не очень любят. Понятно, что такой специфичный футбол можно называть грязным, но я не хочу так говорить", — отметил бывший защитник.