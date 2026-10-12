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Гусев ожидает сюрпризов в дерби ЦСКА и "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" Ролан Гусев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби, предположив, что исход встречи во многом определят тактические решения тренеров.
Фото: ФК "Динамо"
Гусев признался, что не удивлен нахождением обеих команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ. По его словам, армейцы и бело-голубые располагают сильными составами и квалифицированными наставниками.

"Почему нет? Хорошие коллективы с качественными футболистами и достойными тренерами", — отметил специалист.

Особый интерес у Гусева вызывает противостояние тренерских штабов. Он напомнил, что команды встречались между собой во время подготовки к сезону, поэтому их наставники уже имеют представление о сильных и слабых сторонах соперника.

"Очень интересно будет посмотреть этот "междусобойчик". Никому не отдаю предпочтения — люблю и уважаю обе эти команды", — подчеркнул бывший полузащитник.

При этом Гусев предполагает, что тренеры подготовят к очной встрече нестандартные решения.
"Здесь в большей степени предполагаю тренерскую дуэль. Очень хорошо знают друг друга, играли между собой в подготовительном периоде. Должны придумать что-то любопытное, неожиданное", — добавил он.

Матч ЦСКА и "Динамо" состоится в ближайшее воскресенье.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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