Гусев ожидает сюрпризов в дерби ЦСКА и "Динамо"

"Почему нет? Хорошие коллективы с качественными футболистами и достойными тренерами", — отметил специалист.
Особый интерес у Гусева вызывает противостояние тренерских штабов. Он напомнил, что команды встречались между собой во время подготовки к сезону, поэтому их наставники уже имеют представление о сильных и слабых сторонах соперника.
"Очень интересно будет посмотреть этот "междусобойчик". Никому не отдаю предпочтения — люблю и уважаю обе эти команды", — подчеркнул бывший полузащитник.
При этом Гусев предполагает, что тренеры подготовят к очной встрече нестандартные решения.
"Здесь в большей степени предполагаю тренерскую дуэль. Очень хорошо знают друг друга, играли между собой в подготовительном периоде. Должны придумать что-то любопытное, неожиданное", — добавил он.
Матч ЦСКА и "Динамо" состоится в ближайшее воскресенье.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info