"Спартак" откроет памятник Никите Симоняну

"Одна из трибун нашего стадиона уже носит имя Никиты Павловича и на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник.
Как говорят уважаемые ветераны, основные черты Никиты Павловича этот памятник отражает", - сказал Некрасов.
Сегодня, 12 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения лучшего бомбардира в истории московского "Спартака".4
В это воскресенье, 18 октября, красно-белые примут у себя дома казанский "Рубин" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Лукойл Арене" и начнется в 18:30 по столичному времени.
Источник: ФК "Спартак"