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"Спартак" откроет памятник Никите Симоняну

Об этом сообщил генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов.
Фото: ФК "Спартак"
"Одна из трибун нашего стадиона уже носит имя Никиты Павловича и на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник.

Как говорят уважаемые ветераны, основные черты Никиты Павловича этот памятник отражает", - сказал Некрасов.

Сегодня, 12 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения лучшего бомбардира в истории московского "Спартака".4

В это воскресенье, 18 октября, красно-белые примут у себя дома казанский "Рубин" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Лукойл Арене" и начнется в 18:30 по столичному времени.

Источник: ФК "Спартак"

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