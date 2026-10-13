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Шалимов усомнился в чемпионских перспективах "Краснодара"

Российский тренер Игорь Шалимов оценил борьбу за золотые медали РПЛ и заявил, что "Краснодар" на данный момент выглядит наименее убедительным претендентом на титул среди пяти лидирующих команд чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
Шалимов обратил внимание на неожиданную расстановку сил после десяти туров. Перед началом сезона основными фаворитами считались "Зенит" и "Краснодар", однако теперь верхние строчки турнирной таблицы занимают московские "Динамо" и ЦСКА.

"Кто думал, что ЦСКА и "Динамо" будут здесь после 10 туров? Год назад где "Динамо" было в это время? С теми же игроками. И все говорили до чемпионата, во время чемпионата, что у нас два фаворита, две команды будут бороться за чемпионство — "Зенит" и "Краснодар", — отметил специалист.

При этом Шалимов считает, что последние результаты южан заставляют усомниться в их способности сохранить чемпионский титул. Главными причинами он назвал кадровые потери и неубедительную игру команды Мурада Мусаева.

"Мне кажется, из этой пятёрки "Краснодар" сейчас меньше всех похож на команду, которая будет бороться за первое место. Почему? Потому что потери большие. И мы смотрим игру. Возьмите последние четыре матча. У "Динамо" там шесть побед подряд, а у них три очка в четырёх играх. Это всё-таки о чём-то говорит", — заявил Шалимов.

Напомним, "Краснодар" начал сезон с шести побед подряд, однако затем трижды сыграл вничью и уступил "Зениту" на своем поле со счетом 2:3. Таким образом, южане не могут выиграть уже четыре встречи подряд.

После десяти туров краснодарцы занимают четвертое место в РПЛ с 21 очком. От лидирующего "Динамо" команду отделяет всего один балл, несмотря на продолжительную серию без побед.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!

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