Шалимов усомнился в чемпионских перспективах "Краснодара"

Фото: ФК "Краснодар"

"Мне кажется, из этой пятёрки "Краснодар" сейчас меньше всех похож на команду, которая будет бороться за первое место. Почему? Потому что потери большие. И мы смотрим игру. Возьмите последние четыре матча. У "Динамо" там шесть побед подряд, а у них три очка в четырёх играх. Это всё-таки о чём-то говорит", — заявил Шалимов.