Шалимов усомнился в чемпионских перспективах "Краснодара"

"Кто думал, что ЦСКА и "Динамо" будут здесь после 10 туров? Год назад где "Динамо" было в это время? С теми же игроками. И все говорили до чемпионата, во время чемпионата, что у нас два фаворита, две команды будут бороться за чемпионство — "Зенит" и "Краснодар", — отметил специалист.
При этом Шалимов считает, что последние результаты южан заставляют усомниться в их способности сохранить чемпионский титул. Главными причинами он назвал кадровые потери и неубедительную игру команды Мурада Мусаева.
"Мне кажется, из этой пятёрки "Краснодар" сейчас меньше всех похож на команду, которая будет бороться за первое место. Почему? Потому что потери большие. И мы смотрим игру. Возьмите последние четыре матча. У "Динамо" там шесть побед подряд, а у них три очка в четырёх играх. Это всё-таки о чём-то говорит", — заявил Шалимов.
Напомним, "Краснодар" начал сезон с шести побед подряд, однако затем трижды сыграл вничью и уступил "Зениту" на своем поле со счетом 2:3. Таким образом, южане не могут выиграть уже четыре встречи подряд.
После десяти туров краснодарцы занимают четвертое место в РПЛ с 21 очком. От лидирующего "Динамо" команду отделяет всего один балл, несмотря на продолжительную серию без побед.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!