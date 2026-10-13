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Алаев увидел позитивные сдвиги в вопросе возвращения России в международный футбол

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил о положительных изменениях в отношении международных спортивных организаций к России.
Фото: Сергей Фадеичев/?ТАСС
Глава РПЛ поделился мнением о перспективах снятия ограничений с российского футбола. По словам Алаева, несмотря на отсутствие конкретных решений, ситуация постепенно меняется, в том числе благодаря изменению позиции европейских спортивных чиновников.

"Если посмотреть на всю эту ситуацию и несправедливое решение по отстранению, которое было принято почти пять лет назад, сегодня ситуация немножко разворачивается с точки зрения возвращения других федераций, с точки зрения риторики европейских чиновников. Ситуация меняется", — отметил Алаев.

При этом руководитель лиги подчеркнул, что пока не располагает информацией о возможных сроках восстановления российских команд в международных соревнованиях.

"Когда, а я надеюсь, что она приведет к нашему возвращению, не знаю. Но то, что я вижу положительный тренд, — это факт", — добавил президент РПЛ.

Алаев также сообщил, что продолжает поддерживать контакты с представителями европейских футбольных лиг. Кроме того, через две недели он планирует принять участие в рабочем заседании комитета УЕФА по безопасности на стадионах.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок. С тех пор отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России проводит только товарищеские встречи.

Источник: "Матч ТВ"

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