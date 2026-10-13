Алаев увидел позитивные сдвиги в вопросе возвращения России в международный футбол

"Если посмотреть на всю эту ситуацию и несправедливое решение по отстранению, которое было принято почти пять лет назад, сегодня ситуация немножко разворачивается с точки зрения возвращения других федераций, с точки зрения риторики европейских чиновников. Ситуация меняется", — отметил Алаев.
При этом руководитель лиги подчеркнул, что пока не располагает информацией о возможных сроках восстановления российских команд в международных соревнованиях.
"Когда, а я надеюсь, что она приведет к нашему возвращению, не знаю. Но то, что я вижу положительный тренд, — это факт", — добавил президент РПЛ.
Алаев также сообщил, что продолжает поддерживать контакты с представителями европейских футбольных лиг. Кроме того, через две недели он планирует принять участие в рабочем заседании комитета УЕФА по безопасности на стадионах.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок. С тех пор отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России проводит только товарищеские встречи.
Источник: "Матч ТВ"