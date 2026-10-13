Алаев увидел позитивные сдвиги в вопросе возвращения России в международный футбол

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил о положительных изменениях в отношении международных спортивных организаций к России.

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"Если посмотреть на всю эту ситуацию и несправедливое решение по отстранению, которое было принято почти пять лет назад, сегодня ситуация немножко разворачивается с точки зрения возвращения других федераций, с точки зрения риторики европейских чиновников. Ситуация меняется", — отметил Алаев.