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Полузащитник "Зенита" Вендел не сыграет в октябре - источник

Бразильский полузащитник Вендел не поможет "Зениту" в октябре.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, полузащитник "Зенита" Вендел не сможет принять участия в матчах команды в октябре.

Таким образом бразильский футболист, который не играл с 23 августа из-за травмы, пропустит встречи против махачкалинсокго "Динамо", грозненского "Ахмата" и калининградской "Балтики".

Также отмечается, что защитник Игорь Дивеев не сыграет в 11-м туре РПЛ из-за повреждения, полученного в расположении сборной России.

Источник: телеграм-канал журналиста Анара Ибрагимова

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