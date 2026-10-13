По данным источника, полузащитник "Зенита" Вендел не сможет принять участия в матчах команды в октябре.
Таким образом бразильский футболист, который не играл с 23 августа из-за травмы, пропустит встречи против махачкалинсокго "Динамо", грозненского "Ахмата" и калининградской "Балтики".
Также отмечается, что защитник Игорь Дивеев не сыграет в 11-м туре РПЛ из-за повреждения, полученного в расположении сборной России.
Источник: телеграм-канал журналиста Анара Ибрагимова
Полузащитник "Зенита" Вендел не сыграет в октябре - источник
Бразильский полузащитник Вендел не поможет "Зениту" в октябре.
Фото: ФК "Зенит"