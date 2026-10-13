Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
Челябинск2 тайм
Локомотив
18:30
АкронНе начат
Краснодар
20:45
ФакелНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
19:45
СлавияНе начат
Ланс
19:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Галатасарай
22:00
БарселонаНе начат
Интер
22:00
БрюггеНе начат
Арсенал
22:00
ЛилльНе начат
Атлетико
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ПСВНе начат
Викинг
22:00
БаварияНе начат
Вильярреал
22:00
НаполиНе начат

"У Мусаева появились напарники". В "Родине" отреагировали на критику Мостового за назначение Альбы

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал высказываения Александра Мостового в адрес клуба.
Фото: телеграм-канал Мостового
"Ну, наверное, теперь у Мурада Мусаева появились напарники в лице нашего клуба. И Александру теперь будет где развернуться.

А так, Мостовой — беззлобный и интересный человек. Когда видимся с ним, всегда по-доброму общаемся", - сказал Зинин.

Ранее Александр Мостовой заявил, что назначение Джонатана Альбы на пост главного тренера "Родины" унижает российский футбол.

О приходе испанского специалиста московский клуб официально сообщил 8 октября. Контракт с Альбой заключен до лета 2028 года.

Под руководством нового наставника "Родина" уже провела один матч, в котором разгромно уступила в гостях ЦСКА (0:3).

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится