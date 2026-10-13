"У Мусаева появились напарники". В "Родине" отреагировали на критику Мостового за назначение Альбы

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин прокомментировал высказываения Александра Мостового в адрес клуба.

Фото: телеграм-канал Мостового

"Ну, наверное, теперь у Мурада Мусаева появились напарники в лице нашего клуба. И Александру теперь будет где развернуться.