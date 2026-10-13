"У Мусаева появились напарники". В "Родине" отреагировали на критику Мостового за назначение Альбы

"Ну, наверное, теперь у Мурада Мусаева появились напарники в лице нашего клуба. И Александру теперь будет где развернуться.
А так, Мостовой — беззлобный и интересный человек. Когда видимся с ним, всегда по-доброму общаемся", - сказал Зинин.
Ранее Александр Мостовой заявил, что назначение Джонатана Альбы на пост главного тренера "Родины" унижает российский футбол.
О приходе испанского специалиста московский клуб официально сообщил 8 октября. Контракт с Альбой заключен до лета 2028 года.
Под руководством нового наставника "Родина" уже провела один матч, в котором разгромно уступила в гостях ЦСКА (0:3).
Источник: "РБ Спорт"