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"Оттягиваю, как могу". Слуцкий - о возвращении Головина в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о возможном возвращении в чемпионат России полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Getty Images
"Это правда, он очень соскучился и очень хочет домой. Он слишком много [там] находится. Он прямо такой русский-русский человек. Во всех смыслах этого слова. Но я пока оттягиваю, как могу.

Может, я себя переоцениваю в этом смысле", - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.

В это летнее трансферное окно атакующим полузащитником "Монако" и сборной России Александром Головиным интересовались два топ-клуба РПЛ: московский "Спартак" и петербургский "Зенит". В СМИ сообщалось, что красно-белые предлагали за 30-летнего игрока 19 миллионов евро.

Головин перебрался в чемпионат Франции в 2018 году. Его действующий контракт истекает в конце июня 2029-го.

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