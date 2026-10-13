"Оттягиваю, как могу". Слуцкий - о возвращении Головина в РПЛ

"Это правда, он очень соскучился и очень хочет домой. Он слишком много [там] находится. Он прямо такой русский-русский человек. Во всех смыслах этого слова. Но я пока оттягиваю, как могу.
Может, я себя переоцениваю в этом смысле", - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.
В это летнее трансферное окно атакующим полузащитником "Монако" и сборной России Александром Головиным интересовались два топ-клуба РПЛ: московский "Спартак" и петербургский "Зенит". В СМИ сообщалось, что красно-белые предлагали за 30-летнего игрока 19 миллионов евро.
Головин перебрался в чемпионат Франции в 2018 году. Его действующий контракт истекает в конце июня 2029-го.