Хавбек "Краснодара" высказался о серии без побед: можем реабилитироваться с "Динамо"

У нас игра с "Динамо", поэтому можем реабилитироваться перед своими же болельщиками", - сказал Уткин.
В минувшую субботу, 24 октября, "Краснодар" встречался на своем поле с калининградской "Балтикой" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершился вничью со счетом 1:1. Хозяева упустили три очка, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте.
Отметим, безвыигрышная серия краснодарской команды составляет уже 7 матчей подряд.
Сегодня, 27 октября, "быки" сыграют у себя дома против московского "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало - в 20:30 по Москве.
Источник: "Чемпионат"