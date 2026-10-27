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Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Хавбек "Краснодара" высказался о серии без побед: можем реабилитироваться с "Динамо"

Игрок "Краснодара" Даниил Уткин ответил, какое настроение было в раздевалке после матча 12-го тура РПЛ "Балтикой".
Фото: ФК "Краснодар"
"Реакция у команды была. Все выплеснули эмоции, но это остаётся в раздевалке. Это рабочий процесс, без него никуда. Трудности только закаляют спортсмена, нужно делать выводы, не вдаваться в какие-то расстройства, идти вперед, тренироваться, работать над собой каждому и команде все вместе.

У нас игра с "Динамо", поэтому можем реабилитироваться перед своими же болельщиками", - сказал Уткин.

В минувшую субботу, 24 октября, "Краснодар" встречался на своем поле с калининградской "Балтикой" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершился вничью со счетом 1:1. Хозяева упустили три очка, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте.

Отметим, безвыигрышная серия краснодарской команды составляет уже 7 матчей подряд.

Сегодня, 27 октября, "быки" сыграют у себя дома против московского "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало - в 20:30 по Москве.

Источник: "Чемпионат"

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