Вратарь "Краснодара" рассказал, правда ли им интересовался "Ювентус"

И я старался сильно в это не погружаться, чтобы потом не расстраиваться, если там не получится. Раз я остался в "Краснодаре", значит, не срослось", - сказал Агкацев.
Станислав Агкацев - воспитанник Академии "Краснодара". За основную команду вратарь выступает с 2022 года. Его нынешний контракт с родным клубом действует до конца июня 2029-го.
В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл 12 матчей в составе "быков" во всех турнирах, пропустил 14 голов и 4 раза оставил ворота "сухими". Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает футболиста сборной России в 12 миллионов евро.
Источник: YouTube-канал Nobel