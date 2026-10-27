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Вратарь "Краснодара" рассказал, правда ли им интересовался "Ювентус"

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Ювентуса".
Фото: ФК "Краснодар"
"Это все происходило в отпуске. Представители, которые общались, сводку новостей мне периодически доносили. Я попросил тезисно мне говорить, какие новости есть, какие сдвижки, какие продвижения в переговорах.

И я старался сильно в это не погружаться, чтобы потом не расстраиваться, если там не получится. Раз я остался в "Краснодаре", значит, не срослось", - сказал Агкацев.

Станислав Агкацев - воспитанник Академии "Краснодара". За основную команду вратарь выступает с 2022 года. Его нынешний контракт с родным клубом действует до конца июня 2029-го.

В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл 12 матчей в составе "быков" во всех турнирах, пропустил 14 голов и 4 раза оставил ворота "сухими". Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает футболиста сборной России в 12 миллионов евро.

Источник: YouTube-канал Nobel

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