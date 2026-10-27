Вратарь "Краснодара" рассказал, правда ли им интересовался "Ювентус"

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Ювентуса".

Фото: ФК "Краснодар"

И я старался сильно в это не погружаться, чтобы потом не расстраиваться, если там не получится. Раз я остался в "Краснодаре", значит, не срослось", - сказал Агкацев.