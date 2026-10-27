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Агкацев ответил на вопрос о возможном уходе из "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о возможном уходе из родного клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
"Надеюсь, что либо зимой, либо летом будут еще какие-нибудь варианты. Но, опять же, нет такого, что я прямо днем и ночью вижу, как я перехожу.

Конечно, хочется сделать этот шаг, но, опять же, на сегодняшний день я очень счастлив, что я в "Краснодаре", - сказал Агкацев в видео на YouTube-канале Nobel.

Станислав Агкацев является воспитанником Академии "Краснодара" и выступает за основную команду с 2022 года. Действующее трудовое соглашение южного клуба с 24-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2029 года.

В этом сезоне вратарь провел 12 матчей за команду в чемпионате и Кубке Росссии, в которых пропустил 14 мячей и 4 раза оставил ворота в неприкосновенности. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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