Агкацев ответил на вопрос о возможном уходе из "Краснодара"

"Надеюсь, что либо зимой, либо летом будут еще какие-нибудь варианты. Но, опять же, нет такого, что я прямо днем и ночью вижу, как я перехожу.
Конечно, хочется сделать этот шаг, но, опять же, на сегодняшний день я очень счастлив, что я в "Краснодаре", - сказал Агкацев в видео на YouTube-канале Nobel.
Станислав Агкацев является воспитанником Академии "Краснодара" и выступает за основную команду с 2022 года. Действующее трудовое соглашение южного клуба с 24-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2029 года.
В этом сезоне вратарь провел 12 матчей за команду в чемпионате и Кубке Росссии, в которых пропустил 14 мячей и 4 раза оставил ворота в неприкосновенности. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 12 миллионов евро.