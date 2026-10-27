Агкацев ответил на вопрос о возможном уходе из "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о возможном уходе из родного клуба.

Фото: ФК "Краснодар"

"Надеюсь, что либо зимой, либо летом будут еще какие-нибудь варианты. Но, опять же, нет такого, что я прямо днем и ночью вижу, как я перехожу.