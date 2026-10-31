Фернандес рассказал, почему его почти никто не узнал в "Динамо"

"Из футболистов почти все. Возможно, кто-то и узнал, но я сильно изменился (смеется). С Шуниным после матча тепло поговорили: давно не виделись", — рассказал Фернандес.
Экс-защитник также признался, что после ухода из профессионального футбола перестал тренироваться и набрал лишний вес. Однако в этом году он решил вернуться к активному образу жизни и заняться физической формой.
Фернандес выступал за "Динамо" на протяжении восьми лет. За это время аргентинец провел 238 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.
Источник: "Спорт-Экспресс"