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Фернандес рассказал, почему его почти никто не узнал в "Динамо"

Бывший защитник московского "Динамо" Леандро Фернандес признался, что большинство футболистов бело-голубых не узнали его во время визита в расположение команды.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Аргентинец рассказал, что после завершения карьеры заметно изменился внешне. При этом ему удалось пообщаться с бывшим одноклубником Антоном Шуниным.

"Из футболистов почти все. Возможно, кто-то и узнал, но я сильно изменился (смеется). С Шуниным после матча тепло поговорили: давно не виделись", — рассказал Фернандес.

Экс-защитник также признался, что после ухода из профессионального футбола перестал тренироваться и набрал лишний вес. Однако в этом году он решил вернуться к активному образу жизни и заняться физической формой.

Фернандес выступал за "Динамо" на протяжении восьми лет. За это время аргентинец провел 238 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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