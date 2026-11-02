Гусев прокомментировал свое назначение в "Ахмат"

- Я очень горд и счастлив находиться в футбольном клубе "Ахмат" и стать частью одной семьи. Спасибо руководству за сделанный выбор.
Ключевое: ребята, у нас сейчас нет времени ворошить прошлое. Думать, что было, почему это произошло.
Сейчас мы все, все вместе должны сконцентрироваться. Мы должны в каждом матче выходить и побеждать, - сказал Гусев в видео, опубликованном пресс-службой "Ахмата".
Сегодня, 2 ноября, грозненцы сообщили об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера - специалист работал в клубе с августа прошлого года. Его место занял Ролан Гусев, который во второй части сезона-2025/26 возглавлял московское "Динамо". Также в тренерский штаб Гусев вошел Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда.
По итогам 13 сыгранных туров грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.