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Футболист испанского "Тенерифе" скончался после столкновения с вратарем "Андорры"

Скончался нападающий "Тенерифе" Хесус де Мигель.
Фото: ФК "Тенерифе"
Вчера, 2 ноября, нападающий "Тенерифе" Хесус де Мигель столкнулся с голкипером "Андорры" во время матча 12 тура испанской Сегунды в конце второго тайма. Хесус Овоно грубо срубил форварда в середине поля, пытаясь прервать контратаку, и получил красную карточку.

Хесус де Мигель потерял сознание и перенес остановку сердца, его экстренно доставили в больницу. Утром, 3 ноября, пресс-служба "Тенерифе" сообщила о том, что 30-летний футболист скончался.

Сообщается, что все матчи Лиги чемпионов УЕФА, которые состоятся сегодня, 3 ноября, начнутся с минуты молчания в память о футболисте. Испанец ранее выступал за "Кастельон", "Унионистас", "Фуэнлабрада" и ряд других клубов. В сентябре ему исполнилось 30 лет.

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