Кавазашвили: Агкацева незаслуженно критикуют в этом сезоне

- Агкацева не заслуженно критикуют, на мой взгляд. Но отрицать его спад я не буду - такие вещи случаются.
Главное достойно пройти через этот период. Он один из сильнейших вратарей нашей страны, он придет в норму. Хочется его поддержать и главное, чтобы этот сделала его команда, - сказал Кавазашвили.
В нынешнем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 13 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в четырех встречах. Контракт голкипера с южанами рассчитан до конца июня 2029 года.