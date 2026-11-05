Кавазашвили: Агкацева незаслуженно критикуют в этом сезоне

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Rusfootball.info высказался об игре голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева в этом сезоне.

Фото: ФК "Краснодар"

- Агкацева не заслуженно критикуют, на мой взгляд. Но отрицать его спад я не буду - такие вещи случаются.

Главное достойно пройти через этот период. Он один из сильнейших вратарей нашей страны, он придет в норму. Хочется его поддержать и главное, чтобы этот сделала его команда, - сказал Кавазашвили.



В нынешнем сезоне Станислав Агкацев провел за " Главное достойно пройти через этот период. Он один из сильнейших вратарей нашей страны, он придет в норму. Хочется его поддержать и главное, чтобы этот сделала его команда, - сказал Кавазашвили.В нынешнем сезоне Станислав Агкацев провел за " Краснодар " во всех турнирах 13 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в четырех встречах. Контракт голкипера с южанами рассчитан до конца июня 2029 года.