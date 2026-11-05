Рахимов оценил нынешнюю форму "Зенита": другим командам тяжело соперничать

- В последние полтора месяца Глушенков ведет "Зенит" за собой и тянет игру команды, но и Соболев играет под стать ему. Также мы видим, что вы последних матчах зенитовские бразильцы стали проявлять свои лучшие качества.
Когда у "Зенита" есть концентрация на игре и желание показать свои лучшие качества, другим командам РПЛ сложно соперничать с петербуржцами, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России. На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 30 набранными очками в своем активе по итогам 13 сыгранных туров. В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы примут на домашнем стадионе "Ростов".
В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за сине-бело-голубых в чемпионате России 12 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач. В активе Александра Соболева 12 выходов на поле в чемпионате страны, десять забитых мячей и три результативные передачи.