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Рахимов оценил нынешнюю форму "Зенита": другим командам тяжело соперничать

Экс-тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил нынешнюю форму "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Рахимова, "Зенит" в хорошей форме и соперникам тяжело соперничать с петербуржцами.

- В последние полтора месяца Глушенков ведет "Зенит" за собой и тянет игру команды, но и Соболев играет под стать ему. Также мы видим, что вы последних матчах зенитовские бразильцы стали проявлять свои лучшие качества.
Когда у "Зенита" есть концентрация на игре и желание показать свои лучшие качества, другим командам РПЛ сложно соперничать с петербуржцами, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России. На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 30 набранными очками в своем активе по итогам 13 сыгранных туров. В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы примут на домашнем стадионе "Ростов".

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за сине-бело-голубых в чемпионате России 12 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач. В активе Александра Соболева 12 выходов на поле в чемпионате страны, десять забитых мячей и три результативные передачи.

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