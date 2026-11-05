В "Спартаке" рассказали, смогут ли Литвинов и Маркиньос сыграть с "Акроном"

- В матче с "Локомотивом" были футболисты, получившие удары. Это и Литвинов, попросивший замену, и Маркиньос, который получил небольшое повреждение в эпизоде с заработанным пенальти.
Будем оценивать их состояние и принимать решение непосредственно перед игрой, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграет на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном". Встреча состоится в воскресенье, 8 ноября, в 16:15 по столичному времени.
На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, тольяттинцы располагаются на 13 строчке с 12 баллами в своем активе.