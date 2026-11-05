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Карпин оценил ближайших соперников сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень ближайших соперников.
Фото: РФС
По словам Карпина, Россия сыграет с достойными соперниками.

- Что касается соперников, то я думаю, что из того, что в наших силах или в силах РФС в нынешнее время добиться, я думаю, что это достижение, что мы будем играть против сборной Узбекистана. Это участник последнего чемпионата мира. А Венесуэла - это команда, которая до последнего претендовала на участие в чемпионате мира.
Поэтому очень достойные соперники, в наше время тем более, - цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, что 12 ноября национальная команда России сыграет на выезде со сборной Узбекистана, а 17 числа проведет домашний матч с Венесуэлой, встреча состоится в Краснодаре. Узбекистан сыграл на групповом этапе чемпионата мира-2026 - сборная впервые в своей истории отобралась на финальный этап мундиаля.

В сентябре-октябре команда Валерия Карпина провела три товарищеские встречи - одержала победу над Ираном (2:0) и Намибией (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3). Все матчи прошли в России.

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