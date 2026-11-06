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Барбоза объяснил, почему Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

Португальский агент Паулу Барбоза объяснил причины решения Криштиану Роналду завершить выступления за национальную команду.
Фото: Getty Images
По его словам, нападающий не видел возможности продолжать карьеру в сборной при нынешнем главном тренере Жорже Жезуше.

- Мы все понимали, что он откажется.

После того как его пригласили, а он дал понять, что не хочет работать с нынешним тренером, у него остался только один выход - заявить о завершении карьеры, - передаёт слова Барбозы "Матч ТВ".

О завершении международной карьеры он объявил 5 ноября.

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