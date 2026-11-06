"С такими соперниками "Зенит" играл вничью и даже проигрывал". Орлов - о "Ростове"

Фото: ФК "Зенит"

"Бывало, что с такими соперниками " Зенит " играл вничью и даже проигрывал. Но сейчас, конечно, команда на ходу, надо удержать лидерство...

"Зенит" играет дома с "Ростовом", а дома ему будет труднее играть. Почему? "Крылья Советов" хотели забить, шли вперед и открывали зоны. Во втором тайме был проходной двор, можно было много назабивать мячей, но забили три. А дома нужно будет взламывать глубокоэшелонированную оборону", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит"."Зенит" встретится с "Ростовом" в это воскресенье, 8 ноября, в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.Сине-бело-голубые одержали шесть побед подряд в чемпионате, набрали 30 очков и лидируют в турнирной таблице.Ростовчане не потерпели ни одного поражения после прихода Дмитрия Кириченко на пост главного тренера и занимают шестое место в чемпионате, имея в своем активе 18 баллов.