По итогам октября в Российской Премьер-Лиге лучшими голами названы сразу два забитых мяча. Их авторами стали полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и вингер грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев.
Болельщики отдали предпочтение голу "армейца", который он забил в ворота "Родины". Комментаторы, напротив, выделили мяч грозненца, который он отправил в сетку ворот "Зенита". Среди экспертов РПЛ голоса разделились поровну между двумя голами. В результате лига впервые в истории приняла решение разделить победу между двумя игроками.
Видео забитых голов можно посмотреть в официальном телеграм-канале и на официальном сайте чемпионата России.
Впервые в истории номинации гол месяца РПЛ лучшими признаны два забитых мяча
Объявлены победители в голосовании на лучший гол октября.
Фото: ПФК ЦСКА