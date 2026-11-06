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19:30
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Впервые в истории номинации гол месяца РПЛ лучшими признаны два забитых мяча

Объявлены победители в голосовании на лучший гол октября.
Фото: ПФК ЦСКА
По итогам октября в Российской Премьер-Лиге лучшими голами названы сразу два забитых мяча. Их авторами стали полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и вингер грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев.

Болельщики отдали предпочтение голу "армейца", который он забил в ворота "Родины". Комментаторы, напротив, выделили мяч грозненца, который он отправил в сетку ворот "Зенита". Среди экспертов РПЛ голоса разделились поровну между двумя голами. В результате лига впервые в истории приняла решение разделить победу между двумя игроками.

Видео забитых голов можно посмотреть в официальном телеграм-канале и на официальном сайте чемпионата России.

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