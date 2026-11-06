Как сообщает пресс-служба Россиской Премьер-Лиги, сразу пять футболистов из-за дисквалификации не помогут своим командам в стартующем сегодня, 6 ноября, 14-м туре.
По четыре желтые карточки накопили вингер "Ахмата" Лечи Садулаев, защитник Лукас Оласа и хавбек Александр Черников из "Краснодара", а также форвард махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов.
Защитник махачкалинцев Махмуджон Махамаджонов пропускает этот тур из-за полученной в 13-м туре с "Ростовом" красной карточки.
Два игрока стартового состава "Краснодара" пропустят центральный матч 14 тура РПЛ
Стало известно, кто не примет участия в предстоящем, 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"