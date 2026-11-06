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Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом списке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не включил нападающего "Зенита" Александра Соболева и полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в финальный состав команды на сборы.
Фото: РФС / Сборная России
"Мы переговорили с медицинским штабом, и по состоянию здоровья не включили Соболева в итоговый состав на предстоящий сбор. То же самое касается Захаряна.

Ждали до последнего, поэтому окончательный список дали только сегодня", - цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Нападающий "Зенита" Александр Соболев забил в этом сезоне 10 голов и вместе с партнером по атаке Максимом Глушенковым делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Хавбек "Реала Сосьедад" Арсен Захарян принял участие в 7 матчах за испанскую команду, провел на поле суммарно 95 минут и отметился двумя забитыми голами. Ранее сообщалось, что 23-летний игрок подвернул лодыжку.

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