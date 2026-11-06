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Всего один игрок "Зенита" вызван в сборную России в ноябре. Из "Ахмата" - два

Лидер чемпионата отправит в сборную России только одного футболиста.
Фото: РФС / Сборная России
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным пригласили на ноябрьский сбор национальной команды только одного игрока из лидирующего в чемпионате "Зенита". Им стал полузащитник петербургской команды Артем Карпукас.

В то же время из грозненского "Ахмата", который находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, в сборную были вызваны защитник Турпал-Али Ибишев и крайний нападающий Лечи Садулаев.

В ноябре россияне сыграют два контрольных матча. Сначала команда Карпина встретится со сборной Узбекистана в Ташкенте 12 ноября, а затем сыграет против Венесуэлы в Краснодаре 17 ноября.

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