В сборной России прокомментировали возвращение спустя год Данила Глебова

"Сейчас Даня находится в хорошей форме и показывает ее практически каждый матч за свой клуб. До этого были моменты, когда он даже не попадал в состав.
В этом и заключается сборная команда. В нее вызываются игроки, которые в определенный момент находятся в хорошем состоянии", - ответил Карпин.
В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник Данил Глебов провел 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и 4 игры в текущем розыгрыше Кубка России, в которых сыграл 1090 минут и не отличился результативными действиями.
Ранее пресс-служба сборной России огласила окончательную заявку на ноябрьский сбор, в которую вошли 28 футболистов, включая Глебова.
Источник: РФС