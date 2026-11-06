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В сборной России прокомментировали возвращение спустя год Данила Глебова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника "Динамо" Данила Глебова на ноябрьские сборы.
Фото: ФК "Динамо"
"Сейчас Даня находится в хорошей форме и показывает ее практически каждый матч за свой клуб. До этого были моменты, когда он даже не попадал в состав.

В этом и заключается сборная команда. В нее вызываются игроки, которые в определенный момент находятся в хорошем состоянии", - ответил Карпин.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник Данил Глебов провел 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и 4 игры в текущем розыгрыше Кубка России, в которых сыграл 1090 минут и не отличился результативными действиями.

Ранее пресс-служба сборной России огласила окончательную заявку на ноябрьский сбор, в которую вошли 28 футболистов, включая Глебова.

Источник: РФС

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