Мостовой предрекает крах "Краснодару" в матче с ЦСКА

- Я думаю, в этой игре ничего хорошего для "Краснодара" не будет — они в жесточайшем кризисе.
И, судя по всему, никто не понимает, как из него выйти. Мусаев не способен этого сделать, надежда только на футболистов. Если Кордоба соберется, то он сможет вытянуть эту игру. Но шансов очень мало, — сказал Мостовой.
Последнюю встречу краснодарцы провели на выезде против московской "Родины" и потерпели поражение со счётом 1:2. После 13 туров "Краснодар" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Мусаева 23 очка.