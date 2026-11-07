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Наумов - об отставке Галактионова: нужно было сделать это гораздо раньше

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об отставке Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Наумова, "Локомотиву" нужно было отправлять Галактионова в отставку раньше.

- Отставка Галактионова была ожидаема. Более того, это надо было сделать гораздо раньше.

Ведь можно и опоздать — новому тренеру управлять ситуацией будет крайне сложно. "Локомотиву" нужен тренер, который встряхнёт команду, вдохнёт в неё новую жизнь. Состав-то есть, и он неплохой, - цитирует Наумова "Чемпионат".

В пятницу, 6 ноября, московский "Локомотив" уступил казанскому "Рубину" на домашнем стадионе в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. После этой встречи на пресс-конференции Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.

На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны.

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