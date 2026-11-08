Захарян начнет в запасе игру "Реала Сосьедад" в 12-м туре Ла Лиги
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не попал в стартовый состав на игру против "Райо Вальекано".
Пресс-служба "Реала Сосьедад" опубликовала стартовый состав команды на матч 12-го тура испанской Ла Лиги против "Райо Вальекано". Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в основу и начнет игру на скамейке запасных.
Ранее Захарян получил повреждение и пропустил две игры за баскскую команду. Также атакующий хавбек не был включен в окончательный список сборной России на ноябрьские сборы.