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Голкипер "Зенита" - о ничьей с "Ростовом": не стоит раздувать из этого трагедию

Голкипер "Зенита" Богдан Москвичев высказался о ничьей с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Москвичева, команде нужна правильная реакция на этот результат, но не нужно делать трагедию.

- Эмоции после такого результата не самые положительные. Понимаем, что могли увереннее проводить эту игру.
Но считаю, что не стоит раздувать из этого трагедию — нужна правильная реакция на такой результат.

Кроме того, ничего в чемпионате еще не решено, а мы идем на первом месте, - цитирует Москвичева "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" в 14 туре Российской Премьер-Лиги принимал на домашнем стадионе "Ростов", встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дуглас Сантос и Луис Энрике, в составе гостей - Кевин Андраде (автогол) и Иван Комаров.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом, московское "Динамо", занимающее второе место, имеет в своем активе столько же очков.

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