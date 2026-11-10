Пресс-служба РПЛ опубликовала топ-3 самых быстрых игроков прошедшего 14-го тура. Первое место занял полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш, развивший максимальную скорость до 34,31 км/ч.
Вторая строчка досталась вингеру "Динамо" Ярославу Гладышеву, показавшему результат в 33,95 км/ч.
Замкнул тройку крайний защитник ЦСКА Мохамед Аззи, разогнавшийся до 33,62 км/ч.
Игрок "Спартака" стал самым быстрым в 14-м туре РПЛ
Стала известна тройка самых быстрых футболистов по итогам минувшего тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"