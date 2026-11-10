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Игрок "Спартака" стал самым быстрым в 14-м туре РПЛ

Стала известна тройка самых быстрых футболистов по итогам минувшего тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Пресс-служба РПЛ опубликовала топ-3 самых быстрых игроков прошедшего 14-го тура. Первое место занял полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш, развивший максимальную скорость до 34,31 км/ч.

Вторая строчка досталась вингеру "Динамо" Ярославу Гладышеву, показавшему результат в 33,95 км/ч.

Замкнул тройку крайний защитник ЦСКА Мохамед Аззи, разогнавшийся до 33,62 км/ч.

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