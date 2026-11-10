Полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев – лучший игрок 14-го тура РПЛ по общей дистанции. В матче против "Акрона" он пробежал 13 726 м.
Немногим меньше пробежал игрок из этого же противостояния, хавбек тольяттинцев Стефан Лончар, результат которого равен 13 222.
Топ-3 замкнул полузащитник махачкалинского "Динамо" Джавад, преодолевший дистанцию в 13 139 метров.
Стал известен лучший игрок 14-го тура РПЛ по общей дистанции
Объявлена тройка футболистов, пробежавших больше всех по итогам минувшего тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"