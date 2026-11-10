Матчи Скрыть

Стал известен лучший игрок 14-го тура РПЛ по общей дистанции

Объявлена тройка футболистов, пробежавших больше всех по итогам минувшего тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев – лучший игрок 14-го тура РПЛ по общей дистанции. В матче против "Акрона" он пробежал 13 726 м.

Немногим меньше пробежал игрок из этого же противостояния, хавбек тольяттинцев Стефан Лончар, результат которого равен 13 222.

Топ-3 замкнул полузащитник махачкалинского "Динамо" Джавад, преодолевший дистанцию в 13 139 метров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится