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"Главное – забить 40 мячей на двоих". Глушенков - о конкуренции с Соболевым

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков ответил на вопрос о конкуренции с одноклубником форвардом Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"
"Да нет у нас никакой конкуренции. Для нас главное – забить 40 мячей на двоих.

Кто забьет больше или меньше – не так важно", - заявил Глушенков.

По итогам 14 прошедших туров нападающие "Зенита" Максим Глушенков и Александр Соболев забили по 10 голов и занимают первые два места в гонке бомбардиров текущего сезона Российской Премьер-Лиги. От ближайших преследователей игроков петербургской команды отделяют три мяча.

Напомним, Глушенков и Соболев не были вызваны в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.

Источник: Спортс"

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