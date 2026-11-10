"Главное – забить 40 мячей на двоих". Глушенков - о конкуренции с Соболевым

"Да нет у нас никакой конкуренции. Для нас главное – забить 40 мячей на двоих.
Кто забьет больше или меньше – не так важно", - заявил Глушенков.
По итогам 14 прошедших туров нападающие "Зенита" Максим Глушенков и Александр Соболев забили по 10 голов и занимают первые два места в гонке бомбардиров текущего сезона Российской Премьер-Лиги. От ближайших преследователей игроков петербургской команды отделяют три мяча.
Напомним, Глушенков и Соболев не были вызваны в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.
Источник: Спортс"