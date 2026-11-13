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Алексей Миранчук поднялся на 9 место в списке лучших бомбардиров сборной России

В списке лучших бомбардиров сборной России произошли изменения.
Фото: РФС
Атакующий полузащитник Алексей Миранчук отличился во вчерашнем товарищеском матче со сборной Узбекистана. Этот гол стал для него 13-м за национальную команду. Игрок "Атланты Юнайтед" забил на 79-й минуте игры, что принесло сборной России волевую победу со счетом 3:2.

Благодаря этому мячу Миранчук поднялся на девятую строчку в списке лучших бомбардиров российской сборной. На его счету теперь 13 голов, по этому показателю он сравнялся с Романом Широковым.

Источник: РФС

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