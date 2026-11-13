Семак прокомментировал победу сборной России над Узбекистаном

Из главных положительных моментов стоит выделить результат: после счета 2:0 они смогли отыграться и победить в гостях — это всегда непросто. С этой точки зрения ребята молодцы", - сказал Семак.
Вчера, 12 ноября, в Ташкенте состоялся товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Игра проходила на стадионе "Пахтакор" и завершилась волевой победой гостей - 3:2. Команда Валерия Карпина уступала с разницей в два мяча до 70-й минуты, однако сумела трижды поразить ворота соперника в течение девяти минут.
Напомним, забитыми мячами в составе россиян отметились форвард Николай Комличенко, оформивший дубль, и полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: ФК "Зенит"