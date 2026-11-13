В "Зените" поделились ожиданиями от игры с "Трабзонспором"

Фото: ФК "Зенит"

"Ожидания увидеть наших активных болельщиков, которые не присутствуют даже на Кубке. Мы их ждем. Среди моих знакомых большой ажиотаж, многие хотят прийти на этот матч именно поэтому, чтобы прочувствовать эту атмосферу.