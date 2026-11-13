В "Зените" поделились ожиданиями от игры с "Трабзонспором"

"Ожидания увидеть наших активных болельщиков, которые не присутствуют даже на Кубке. Мы их ждем. Среди моих знакомых большой ажиотаж, многие хотят прийти на этот матч именно поэтому, чтобы прочувствовать эту атмосферу.
Мы стараемся в каждом матче играть активно, показывать хороший футбол для наших болельщиков. Постараемся уделить особое внимание нашим фанатам, которые придут на игру и будут нас громко поддерживать. Спасибо им большое", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
В это воскресенье, 15 ноября, состоится товарищеская игра, в которой "Зенит" встретится с турецким "Трабзонспором". Матч пройдет на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
На ноябрьскую международную паузу команда Сергея Семака ушла в качестве лидера чемпионата. По итогам 14 сыгранных туров петербуржцы набрали 31 очко и опережают московское "Динамо" по дополнительным показателям.