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Кисляк рассказал, чем удивила сборная Узбекистана

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился мнением о национальной команде Узбекистана.
Фото: РФС / Сборная России
"Не сказать, что сборная Узбекистана чем-то удивила. Это хорошая и крепкая команда. Получился хороший спарринг.
Не думаю, что два пропущенных гола стали следствием недонастроя. Это просто состояние, может быть, где-то деконцентрация", - сказал Кисляк.

Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла на выезде против Узбекистана. Товарищеский матч проходил в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Напомним, команда Валерия Карпина пропустила на первых минутах каждого тайма, однако сумела трижды забить после 70-й минуты.

Источник: ТАСС

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