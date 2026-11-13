"Не сказать, что сборная Узбекистана чем-то удивила. Это хорошая и крепкая команда. Получился хороший спарринг.
Не думаю, что два пропущенных гола стали следствием недонастроя. Это просто состояние, может быть, где-то деконцентрация", - сказал Кисляк.
Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла на выезде против Узбекистана. Товарищеский матч проходил в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Напомним, команда Валерия Карпина пропустила на первых минутах каждого тайма, однако сумела трижды забить после 70-й минуты.
Источник: ТАСС
Кисляк рассказал, чем удивила сборная Узбекистана
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился мнением о национальной команде Узбекистана.
Фото: РФС / Сборная России