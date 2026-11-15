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Губерниев: сборная России получила оплеуху от Узбекистана, но поднялась

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России над Узбекистаном.
Фото: РФС
По словам Губерниева, сборная России смогла прийти в себя и показать хорошую игру.

- Как говорят в Узбекистане: "Бака-бака-банг, дор у'йнанг, если упадёшь, не плачь, а встань".
Вот наша сборная упала, не плакала и поднялась, показав хорошую игру после того, как получила оплеуху от команды — участницы ЧМ, - приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, что национальная команда России одержала победу в выездном товарищеском матче над сборной Узбекистаном со счетом 3:2, по ходу встречи подопечные Валерия Карпина уступали со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Николай Комличенко (дубль) и Алексей Миранчук. Во вторник, 17 ноября, россияне примут в Краснодаре Венесуэлу в рамках товарищеского матча.

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