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Президент ФНЛ - о "Нижнем Новгороде": сильный результат

Президент ФНЛ Наиль Измайлов оценил результаты "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Нижний Новгород"
По словам Измайлова, нижегородцы показывают сильные результаты в Первой Лиге.

- "Нижний Новгород" очень убедительно прошёл первый круг. Пятнадцать побед в семнадцати матчах и 52 забитых мяча — сильный результат.

Для меня здесь особенно важна стабильность. После вылета из РПЛ команде нужно быстро перестроиться. Команда Вадима Гаранина с этим хорошо справляется, - цитирует Измайлова "Совспорт".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Нижний Новгород" занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и напрямую вылетел в Первую Лигу.

После 17 сыгранных туров команда Вадима Гаранина возглавляет турнирную таблицу Первой Лиги с 46 набранными очками в своем активе. Волжане потерпели лишь одно поражение и одержали 15 побед. Также они лидируют в чемпионате по количеству забитых мячей (52).

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