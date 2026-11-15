Президент ФНЛ - о "Нижнем Новгороде": сильный результат

- "Нижний Новгород" очень убедительно прошёл первый круг. Пятнадцать побед в семнадцати матчах и 52 забитых мяча — сильный результат.
Для меня здесь особенно важна стабильность. После вылета из РПЛ команде нужно быстро перестроиться. Команда Вадима Гаранина с этим хорошо справляется, - цитирует Измайлова "Совспорт".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Нижний Новгород" занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и напрямую вылетел в Первую Лигу.
После 17 сыгранных туров команда Вадима Гаранина возглавляет турнирную таблицу Первой Лиги с 46 набранными очками в своем активе. Волжане потерпели лишь одно поражение и одержали 15 побед. Также они лидируют в чемпионате по количеству забитых мячей (52).