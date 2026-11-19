"Я бы не сказал, что его удаления - это прям ошибки. Мы играем с высокой линией, и вратарь должен что-то подчищать.В моменте с "Крыльями" он пытался выйти, там случилось так, что отскок и всё, фол. То же самое и с "Акроном". Не сказал бы, что это прям какие-то жёсткие ошибки, за которые можно ругать и так далее", - сказал Помазун в видео на Youtube-канале "Спартак Шоу".
В текущем сезоне за московский "Спартак" Александр Максименко провел 14 матчей, пропустил 11 мячей и отыграл 5 встреч на ноль. В матчах Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов" и тольяттинским "Акроном" голкипер получал прямые красные карточки.