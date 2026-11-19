«Ростов» — «Крылья Советов»
До перерыва ростовчане увезли очки из Санкт-Петербурга, сыграв вничью с «Зенитом» (2:2). Таким образом южане продлили свою серию без поражений под руководством Дмитрия Кириченко до 5 матчей в РПЛ, сыграв за это время дважды вничью и одержав три победы. На счету команды 19 набранных очков и, как итог, комфортное шестое место в таблице.
Самарцы в прошлом туре переиграли на своем поле «Оренбург» (2:0). Благодаря двум победам в трех последних турах подопечные Сергея Булатова поднялись на седьмую строчку в общем зачете, имея в своем активе 18 заработанных баллов.
«Оренбург» — «Балтика»
Оренбуржцы две недели назад уступили в гостях «Крыльям Советов» (0:2). Это поражение прервало их пятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате (две победы и три ничьих). За три тура до конца осенней части сезона, два из которых пройдут при своих трибунах, команда Ильдара Ахметзянова находится на 10-й позиции с 17 набранными очками.
Перед международной паузой калининградцы проиграли дома махачкалинскому «Динамо» (0:1). «Балтийцы» не уступали в четырех играх чемпионата подряд, трижды сыграв вничью и один раз победив. Коллектив Андрея Талалаева набрал 17 очков и идет девятым в общем зачете.
«Акрон» — «Факел»
В минувшем туре тольяттинцы проиграли на выезде «Спартаку» (1:2). Команда Срджана Благоевича потерпела два поражения подряд и опустилась обратно в зону стыков. На данный момент красно-черные занимают 14-е место в турнирной таблице с 12 очками.
Воронежцы ушли на ноябрьскую паузу, уступив в родных стенах московскому «Динамо» (1:2). Это поражение стало для них третьим кряду и первым при Хасанби Биджиеве. «Наглецы» плотно увязли на последней, 16-й строчке в РПЛ, набрав всего шесть баллов.
«Рубин» — «Зенит»
Казанцы в прошлом туре одолели в гостях «Локомотив» (1:0). После назначения Олега Кузьмина команда одержала две «сухие» победы в чемпионате и еще не теряла очки. Однако статистика личных встреч за действующими чемпионами. В последний раз «рубиновые» обыгрывали петербуржцев в Казани в марте 2021 года.
Сине-бело-голубые перед паузой на игры сборных сыграли дома вничью с «Ростовом» (2:2). До этого команда Сергея Семака набрала приличный ход и не теряла очков в шести турах подряд. Несмотря на осечку, зенитовцы продолжают возглавлять пелотон с 31 очком.
Нельзя не отметить, что лидеры бомбардирской гонки Александр Соболев и Максим Глушенков не вызывались в сборную России и получили необходимый отдых перед последними тремя осенними турами.
ЦСКА — «Ахмат»
«Армейцы» в 14-м туре потерпели на выезде поражение от «Краснодара» (2:4). В четырех последних матчах чемпионата подопечные Дмитрия Игдисамова выиграли лишь единожды, а также один раз сыграли вничью и дважды проиграли. В таблице москвичи откатились уже на пятое место.
В прошлый раз грозненцы минимально обыграли у себя дома столичную «Родину». Эта победа в дебютной игре при Ролане Гусеве прервала их пятиматчевую безвыигрышную серию (ничья и 4 поражения). На сегодняшний день чеченский клуб находится на 12-й позиции и от зоны стыков его отделяют два балла.
Любопытно, что «Ахмат» на выезде не побеждает уже 10 матчей РПЛ подряд.
«Динамо» — «Краснодар»
Матч тура пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
Бело-голубые ушли на двухнедельный перерыв в хорошем настроении. Подопечные Сандро Шварца выиграли в Воронеже и местного «Факела» (2:1) и, набрав 31 очко, вплотную подобрались к лидирующему «Зениту», которому уступают только по дополнительным показателям.
Краснодарцы в прошлом туре одержали дома победу над ЦСКА (4:2) и прервали неудачную серию из 7 встреч чемпионата подряд (5 ничьих и 2 поражения). Благодаря этому результату «быки» даже обошли «армейцев» в таблице, поднявшись на 4-ю строчку.
«Динамо» Махачкала — «Спартак»
Махачкалинцы перед международной паузой выиграли в Калининграде у «Балтики» (1:0). Эта победа позволила выйти им из затяжного пике, во время которого дагестанцы один раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Команда Вадима Евсеева занимает 11-е место в общем зачете и опережает зону стыков на 4 балла.
Москвичи в прошлом туре выиграли на своем поле у «Акрона» (2:1). В пяти последних матчах РПЛ красно-белые одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. За три тура до зимней паузы спартаковцы замыкают топ-3 и отстают от лидеров всего на два очка.
«Родина» — «Локомотив»
Подопечные Джонатана Альбы проиграли в 14-м туре «Ахмату» на выезде (0:1). Это поражение прервало их трехматчевую беспроигрышную серию и вернуло в зону стыков. До зимней паузы столичной команде предстоит непростой отрезок, за который они сыграют против ЦСКА, «Локо» и «Оренбурга».
«Железнодорожники» перед паузой на сборные проиграли дома «Рубину» (0:1) и распрощались с Михаилом Галактионовым. Однако его преемника назначили всего пару дней назад и Сергею Овчинникову предстоит крайне трудная задача. За три тура до окончания первой части сезона красно-зеленые идут в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая предпоследнюю, 15-ю строчку. В четырех последних матчах в чемпионате «Локо» потерпел три поражения и один раз сыграл вничью.
Фото: ФК «Краснодар», ФК «Локомотив», РПЛ