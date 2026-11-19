"Кто хочет играть за сборную, тот едет, а кто не желает, тот не едет. Каждый взрослый футболист сам принимает решения. Не надо ехать, если не хочешь", — сказал Глушаков.
Бывший полузащитник также выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.
"Думаю, в этой ситуации разберутся, не надо нагонять. У всех людей бывают проблемы. Может быть, накипело", — добавил он.
Ранее сообщалось, что после октябрьского матча с Нигерией (3:3) Глушенков столкнулся с критикой со стороны партнеров по сборной и главного тренера Валерия Карпина из-за недостаточной самоотдачи. В ноябре полузащитник "Зенита" не был вызван на товарищеские встречи с Узбекистаном и Венесуэлой.
Источник: "Совспорт"